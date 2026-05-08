Расследование организовано после информации об уничтожении гнезд чаек на крыше нижегородского ТЦ

Административное расследование возбуждено после информации об уничтожении гнезд чаек на крыше одного из ТЦ в Нижнем Новгороде, идет установление всех обстоятельств инцидента. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области на запрос ИА «Время Н».
Напомним, информация о том, что неизвестные разворошили множество гнезд, появилась в социальных сетях вчера днем. По словам очевидцев, люди с палками собрали все яйца из гнезд, которые были на крыше, в пакеты, а потом выбросили их.
«Согласно статье 8.29 КоАП РФ уничтожение мест обитания животных влечёт предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 300 до 500 рублей», — отметили в министерстве.
Информация уточняется.
