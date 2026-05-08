В Лукоянове после капитального ремонта открылся детский сад «Ромашка»

Детский сад «Ромашка» в Лукоянове вновь принимает воспитанников. Как сообщил глава Лукояновского округа Игорь Синцов, ремонтные работы в учреждении были полностью завершены к 7 мая. Специалисты провели капитальный ремонт крыши здания и обновили входные группы.
Напомним, в феврале текущего года детский сад был вынужден временно закрыться из-за аварийного состояния кровли. Конструкция не выдержала веса скопившегося снега и частично обрушилась. На время проведения восстановительных работ детей распределяли по другим образовательным организациям округа.
Средства на реконструкцию здания были выделены из резервного фонда Правительства Нижегородской области по поручению губернатора Глеба Никитина. Глава муниципалитета выразил благодарность региональным властям за оперативную финансовую помощь, которая позволила в кратчайшие сроки вернуть сад в эксплуатацию.