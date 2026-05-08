В Роспотребнадзоре заявили, что хантавирус не передаётся от человека к человеку

Инфекция сейчас циркулирует на территории РФ.

Источник: Клопс.ru

Хантавирус, который циркулирует на территории России, способен вызвать только геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС) и не передаётся от человека к человеку. Об этом, ссылаясь на пресс‑службу Роспотребнадзора, пишет РИА Новости в пятницу, 8 мая.

В ведомстве отметили, что природные очаги инфекции существуют как в России, так и в соседних странах. «Циркулирующие в них серотипы вызывают инфекцию у человека при контакте с грызунами исключительно в виде ГЛПС, которая от человека к человеку не передается», — говорится в сообщении.

Специалисты подчеркнули, что риск изменений вируса крайне невелик. Вероятность того, что хантавирусы, вызывающие ГЛПС, начнут мутировать и передаваться межлюдским путём, в Роспотребнадзоре считают минимальной.