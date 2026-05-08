В Казани бесплатно раздают щепу из переработанных новогодних елок

В Казани бесплатно раздают щепу, изготовленную из новогодних елок, собранных во время экологической акции «Елки-палки».
Щепу выдают ежедневно на площадке по адресу: улица Васильченко, 6. Пункт работает с 07:00 до 19:00. Жителей просят приходить со своей тарой.
Материал получили после переработки около 2,5 тыс. хвойных деревьев, которые казанцы сдали в январе в рамках экологической акции. Проект реализован командой «Чистые Игры — Татарстан» и Мэрией Казани.
Как отмечает «УК “ПЖКХ”, щепу можно использовать в саду и на дачных участках. Она подходит для мульчирования грядок и клумб, помогает удерживать влагу в почве и защищает растения от сорняков. Кроме того, материал используют для оформления дорожек и в качестве подстилки для животных.