Наплавной мост через реку Суру в Пильнинском округе открыли для проезда

В Пильнинском округе Нижегородской области открыли движение транспорта по наплавному мосту через реку Суру на трассе «Мамешево — Наваты — Шумерля — граница с Республикой Чувашия». Об этом рассказали в Главном управлении автомобильных дорог региона.
Наплавной мост состоит из 47 понтонов и двух аппарельных съездов. Переправа соединяет населенные пункты Нижегородской области с Республикой Чувашией — дорога в объезд длиннее прямого пути на 70 км.
В 2024 году мост отремонтировали: в нормативное состояние были приведены поворотные и шарнирные устройства, пандусы и аппарели. Также подрядчик установил светильники, судоходные огни и другое оборудование на понтонах. Конструкции моста также были покрашены.
