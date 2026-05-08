Минтранс сообщил о частичном возобновлении полетов в аэропорты юга РФ

Выполнение рейсов из/в аэропорты юга России частично возобновлено после временной приостановки утром из-за попадания украинских БПЛА в административное здание аэронавигации. Об этом сообщает Минтранс РФ.
Так, по данным на 16:00 мск, отправлен ряд рейсов в южном направлении. Это перелеты из Екатеринбурга в Минеральные Воды, а также из Шереметьево в Махачкалу и Волгоград.
В обратном направлении вылетели следующие рейсы: из Астрахани в Шереметьево и из Минеральных Вод во Внуково.
Рейсы на юге России выполняются в ограниченном режиме, авиакомпании поэтапно приступают к полетам на этих направлениях, подчеркнули в ведомстве.
Авиакомпании будут следовать изначальному расписанию, но с учетом временных ограничений на вылет и прилет, действующих в отдельных аэропортах.
Сейчас Минтранс и Росавиация совместно с авиакомпаниями формируют график выполнения полетов. До конца суток в аэропорты юга страны планируется выполнить порядка 200 рейсов как из Москвы, так и из регионов.
Все ранее данные рекомендации Минтранса аэропортам и авиакомпаниям продолжают действовать — это касается информирования пассажиров, обеспечения комфортных условий во время ожидания рейсов: вода, питание, коврики, комнаты матери и ребенка.
Транспортная система страны работает в едином контуре: помимо авиации задействуются возможности железнодорожного и автомобильного сообщения, чтобы пассажиры могли выбрать альтернативные варианты поездки.