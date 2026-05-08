Шесть рейсов задерживаются в нижегородском аэропорту из-за ограничений 8 мая

8 мая в нижегородском аэропорту из-за ограничений на полеты задерживаются шесть рейсов из регулярного расписания. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Напомним, ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели днем в пятницу. План «Ковер» задействовали в целях обеспечить безопасность полетов. С пассажирами работают сотрудники аэропорта и авиакомпаний.
«Убедительная просьба к пассажирам, которые только планируют выехать в аэропорт Чкалов: следите за статусом ваших рейсов на сайтах авиакомпаний и аэропорта Чкалов. Пассажиров, которые уже находятся в терминале, просим внимательно следить за новостями по громкой связи и на табло», — предупредили в сообщении.
В терминале для пассажиров установлены фонтанчики с питьевой водой. Также гражданам предоставляют питание и напитки.