Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На акцию "Бессмертный полк" в Женеве доставили частичку Вечного огня

На акцию "Бессмертный полк" в Женеве доставили частичку Вечного огня из Москвы.

Источник: РИА Новости

ЖЕНЕВА, 8 мая — РИА Новости. Напротив штаб-квартиры ООН в Женеве прошла акция «Бессмертный полк», куда была доставлена частичка Вечного огня из Александровского сада в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.

Частичку огня доставили байкеры из Цюрихского отделения «Ночных волков». Его торжественно принял генеральный консул России в Женеве Игорь Попов.

«В настоящее время доставить огонь сухопутным путем через всю Европу — это подвиг и это лучшая память о тех, кто отдал свои жизни в 1941—1945 годах. День Победы — это большое и важное событие для каждого из нас. В каждой семье были те, кто отдал жизни в борьбе с немецко-фашистскими оккупантами. День Победы — это великий праздник торжества гуманизма над нацизмом», — сказал Попов.

На акцию в центре Женевы пришло множество граждан России, которые захотели поделиться воспоминаниями о великом подвиге Советского народа и принесли портреты своих родственников, воевавших в годы Второй мировой.

Но среди участников также были и иностранцы. Как рассказала РИА Новости Вера, которая родилась и всю жизнь прожила в Германии, каждый год на празднование Победы она приезжает в Москву, но в этом году поехать не получилось.

«Мой отец был русский, а мать — немка. Мою собаку зовут Фёдор в честь Достоевского. Сегодня я должна быть в Москве. В прошлом году на 9 мая я была в Волгограде. Душой я с вами. Вы знаете, я перестала общаться со многими своими друзьями, потому что они против России, и я не могу это принять. То, что происходит сегодня, что Россию пытаются отовсюду выгнать, — это ужасно. Все это делается исключительно из-за денег, а Германия сегодня подталкивает к третьей мировой войне», — сказала она.

На акции танцевали русские народные танцы, исполняли песни военных лет под аккордеон и раздавали всем желающим георгиевские ленточки — символ победы советского народа над нацизмом.

Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше