На акцию "Бессмертный полк" в Женеве доставили частичку Вечного огня

Частичку огня доставили байкеры из Цюрихского отделения «Ночных волков». Его торжественно принял генеральный консул России в Женеве Игорь Попов.
«В настоящее время доставить огонь сухопутным путем через всю Европу — это подвиг и это лучшая память о тех, кто отдал свои жизни в 1941—1945 годах. День Победы — это большое и важное событие для каждого из нас. В каждой семье были те, кто отдал жизни в борьбе с немецко-фашистскими оккупантами. День Победы — это великий праздник торжества гуманизма над нацизмом», — сказал Попов.
На акцию в центре Женевы пришло множество граждан России, которые захотели поделиться воспоминаниями о великом подвиге Советского народа и принесли портреты своих родственников, воевавших в годы Второй мировой.
Но среди участников также были и иностранцы. Как рассказала РИА Новости Вера, которая родилась и всю жизнь прожила в Германии, каждый год на празднование Победы она приезжает в Москву, но в этом году поехать не получилось.
«Мой отец был русский, а мать — немка. Мою собаку зовут Фёдор в честь Достоевского. Сегодня я должна быть в Москве. В прошлом году на 9 мая я была в Волгограде. Душой я с вами. Вы знаете, я перестала общаться со многими своими друзьями, потому что они против России, и я не могу это принять. То, что происходит сегодня, что Россию пытаются отовсюду выгнать, — это ужасно. Все это делается исключительно из-за денег, а Германия сегодня подталкивает к третьей мировой войне», — сказала она.
На акции танцевали русские народные танцы, исполняли песни военных лет под аккордеон и раздавали всем желающим георгиевские ленточки — символ победы советского народа над нацизмом.