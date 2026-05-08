Площадку для выгула собак благоустраивают при поддержке городской администрации

Новую реабилитационную площадку для выгула собак благоустраивают на территории ветеринарного госпиталя «Зоозащита-НН». Работы проводятся при поддержке администрации Нижнего Новгорода по поручению мэра города Юрия Шалабаева.
Администрация Нижнего Новгорода ежегодно оказывает поддержку как госпиталю, так и приюту «Сострадание-НН». По словам первого заместителя директора городского департамента благоустройства Алексея Краснова, совместно с благотворительным фондом реализуются социальные проекты, финансируемые из городского бюджета, включая вакцинацию, стерилизацию и неотложное лечение.
Третий год подряд осуществляется субсидирование затрат приюта — на оплату коммунальных услуг, обеспечение противопожарной безопасности, дезинфекцию и видеонаблюдение. А с прошлого года по поручению главы города Юрия Шалабаева приюту компенсируются еще и расходы на ветеринарную помощь животным, оказавшимся в опасной ситуации, что позволяет сохранять им жизнь.
Алексей Краснов также добавил, что администрация города следит за развитием фонда, где особое внимание уделяется качеству услуг и условиям содержания животных. По его словам, число животных, остающихся без владельцев, постепенно сокращается, хотя проблема бездомных животных по-прежнему остаётся актуальной.
Недавно сотрудники Горкомэкологии Нижнего Новгорода в рамках месячника по благоустройству, объявленного мэром, приняли участие в работах на территории госпиталя: высаживали деревья и кустарники, приводили в порядок новую площадку для выгула.
Начальник лаборатории Горкомэкологии Елена Целикина выразила надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество с ООО «Зоозащита». Она отметила, что для крупного города особенно важны организации, системно решающие проблему бездомных животных, обеспечивая их размещение, уход и социализацию. Руководитель госпиталя «Зоозащита-НН» Илья Казаков рассказал, что помимо новой площадки в учреждении оборудованы теплые вольеры для послеоперационного содержания животных. В помещениях заменены полы и настенные покрытия, обновлены системы вентиляции и отопления, установлены дополнительные насосы.
По его словам, это позволяет ускорить реабилитацию животных, особенно зимой.
«Сейчас пациенты уже обживают новые боксы. Сегодня мы видели, что там много послеоперационных животных — и это очень важно. Тёплые боксы очень удобны для работы с животными, особенно с животными без владельцев, потому что сокращают период реабилитации после операции», — подчеркнул Илья Казаков.
Руководитель госпиталя также добавил, что в последние годы объем пожертвований сократился, поэтому муниципальная поддержка для них особенно важна.
Ранее глава города Юрий Шалабаев во время визита в приют фонда «Сострадание-НН» сообщил о запуске в Нижнем Новгороде новых мер поддержки приютов для бездомных животных.