Поиск Яндекса
Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У берегов Греции обнаружили украинский морской дрон Magura

У берегов греческого острова Лефкас нашли украинский морской дрон Magura. Сейчас местные власти выясняют, как беспилотник оказался в Средиземноморье.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

У побережья греческого острова Лефкас в Ионическом море был найден украинский безэкипажный катер типа Magura. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на греческое издание Ekathimerini.

Рыбаки заметили дрейфующий с работающим двигателем дрон у прибрежной пещеры рядом с мысом Дукато. Находку взяли на буксир, доставили в порт Василики и передали сотрудникам береговой охраны. Очевидцы описали аппарат как «черное судно», оснащенное антеннами и различными системами связи.

После того как специалисты идентифицировали объект как украинский Magura, был произведен осмотр судна. Внутри дрона обнаружили детонаторы, но сама взрывчатка отсутствовала. Саперы извлекли взрыватели и обесточили аккумуляторы катера.

Как отмечает «Российская газета», следствие рассматривает несколько версий происхождения военного беспилотника. В частности, не исключается, что дрон мог использоваться для контрабанды наркотиков.

По информации телеграм-канала «Два майора», дроны этого типа применялись 4 марта 2026 года для атаки на газовоз Arctic Metagaz в Средиземном море, а также против танкера Qendil, атакованного 19 декабря 2025 года в водах между Грецией и Ливией.