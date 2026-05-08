У берегов Греции обнаружили украинский морской дрон Magura

У побережья греческого острова Лефкас в Ионическом море был найден украинский безэкипажный катер типа Magura. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на греческое издание Ekathimerini.
Рыбаки заметили дрейфующий с работающим двигателем дрон у прибрежной пещеры рядом с мысом Дукато. Находку взяли на буксир, доставили в порт Василики и передали сотрудникам береговой охраны. Очевидцы описали аппарат как «черное судно», оснащенное антеннами и различными системами связи.
После того как специалисты идентифицировали объект как украинский Magura, был произведен осмотр судна. Внутри дрона обнаружили детонаторы, но сама взрывчатка отсутствовала. Саперы извлекли взрыватели и обесточили аккумуляторы катера.
Как отмечает «Российская газета», следствие рассматривает несколько версий происхождения военного беспилотника. В частности, не исключается, что дрон мог использоваться для контрабанды наркотиков.
По информации телеграм-канала «Два майора», дроны этого типа применялись 4 марта 2026 года для атаки на газовоз Arctic Metagaz в Средиземном море, а также против танкера Qendil, атакованного 19 декабря 2025 года в водах между Грецией и Ливией.