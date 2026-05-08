Пермский край 9 мая ждет похолодание и мокрый снег

Предстоящей ночью 9 мая в центральные районы Пермского края ворвется циклон с усилением ветра до 15−20 метров в секунду. Он принесет сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снег.
На севере Прикамья выпадет 15 мм осадков, прогнозируется отложение мокрого снега. В центральных и южных районах ожидается небольшой и умеренный дождь, в Перми — небольшой.
Ночная температура воздуха в День Победы составит +2…+7 градусов, на северо-востоке региона от −2 до 0 градусов, на крайнем юге +8…+10 градусов, в Перми до +7 градусов.
Днем сохранится ветреная погода с сильными осадками на востоке Прикамья, с небольшими и умеренными — в центре региона, без существенных осадков — на крайнем юге региона. В Перми ожидают небольшие осадки. В северных районах Пермского края температура воздуха составит 0…+5 градусов, на остальной территории от +7 до +12 градусов.
По информации Пермского ЦГМС, пик похолодания ожидается 10 мая с максимальной температурой воздуха +1…+8 градусов, в Перми не выше +7 градусов.
Ночью 11 мая повсеместно похолодает до −6…-1 градуса. В течение заметно теплее — от +11 до +16 градусов. Тепло в Пермский край вернется с сухим воздухом из Средней Азии 14 мая и продлится не менее недели — до 22 мая.