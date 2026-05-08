Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пермский край 9 мая ждет похолодание и мокрый снег

В пик похолодания температура воздуха понизится до −6 градусов.

Источник: Комсомольская правда

Предстоящей ночью 9 мая в центральные районы Пермского края ворвется циклон с усилением ветра до 15−20 метров в секунду. Он принесет сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снег.

На севере Прикамья выпадет 15 мм осадков, прогнозируется отложение мокрого снега. В центральных и южных районах ожидается небольшой и умеренный дождь, в Перми — небольшой.

Ночная температура воздуха в День Победы составит +2…+7 градусов, на северо-востоке региона от −2 до 0 градусов, на крайнем юге +8…+10 градусов, в Перми до +7 градусов.

Днем сохранится ветреная погода с сильными осадками на востоке Прикамья, с небольшими и умеренными — в центре региона, без существенных осадков — на крайнем юге региона. В Перми ожидают небольшие осадки. В северных районах Пермского края температура воздуха составит 0…+5 градусов, на остальной территории от +7 до +12 градусов.

По информации Пермского ЦГМС, пик похолодания ожидается 10 мая с максимальной температурой воздуха +1…+8 градусов, в Перми не выше +7 градусов.

Ночью 11 мая повсеместно похолодает до −6…-1 градуса. В течение заметно теплее — от +11 до +16 градусов. Тепло в Пермский край вернется с сухим воздухом из Средней Азии 14 мая и продлится не менее недели — до 22 мая.