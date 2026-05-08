С начала года из Калининграда в Китай отправили 430 тысяч тонн сельхозпродукции

С начала года из Калининграда в Китай отправили 430 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции. Чаще всего из региона вывозили подсолнечный и рапсовый шроты. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного управления Россельхознадзора.
С января по апрель из региона в Китай отправили 214 тысяч тонн подсолнечного и рапсового шротов, 204 тысячи тонн рапсового масла, пять тысяч тонн льняного масла и 1,8 тысячи тонн рапсового жмыха.
«По результатам лабораторных исследований, проведённых специалистами Калининградского филиала ФГБУ “ВНИИЗЖ”, подтверждено соответствие подкарантинной продукции фитосанитарным требованиям Китая», — рассказали в ведомстве.
Ранее сообщали, что экспорт сельскохозяйственной продукции из Калининградской области в Китай вырос в 1,5 раза. Из региона вывозят рапсовый жмых, льняное, подсолнечное и рапсовое масло, а также подсолнечный и рапсовый шроты.