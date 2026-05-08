Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С начала года из Калининграда в Китай отправили 430 тысяч тонн сельхозпродукции

Чаще всего из региона вывозили подсолнечный и рапсовый шроты.

С начала года из Калининграда в Китай отправили 430 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции. Чаще всего из региона вывозили подсолнечный и рапсовый шроты. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного управления Россельхознадзора.

С января по апрель из региона в Китай отправили 214 тысяч тонн подсолнечного и рапсового шротов, 204 тысячи тонн рапсового масла, пять тысяч тонн льняного масла и 1,8 тысячи тонн рапсового жмыха.

«По результатам лабораторных исследований, проведённых специалистами Калининградского филиала ФГБУ “ВНИИЗЖ”, подтверждено соответствие подкарантинной продукции фитосанитарным требованиям Китая», — рассказали в ведомстве.

Ранее сообщали, что экспорт сельскохозяйственной продукции из Калининградской области в Китай вырос в 1,5 раза. Из региона вывозят рапсовый жмых, льняное, подсолнечное и рапсовое масло, а также подсолнечный и рапсовый шроты.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше