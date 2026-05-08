С начала года из Калининграда в Китай отправили 430 тысяч тонн сельхозпродукции

С начала года из Калининграда в Китай отправили 430 тысяч тонн сельскохозяйственной продукции. Чаще всего из региона вывозили подсолнечный и рапсовый шроты. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного управления Россельхознадзора.