Авиасообщение с южными регионами России частично восстановлено

«Частично возобновлено выполнение рейсов из/в аэропорты юга России. По данным на 16:00 по мск, в южном направлении отправлены рейсы из Екатеринбурга в Минеральные Воды, а также из [аэропорта] Шереметьево в Махачкалу и Волгоград. В обратном — вылетели рейсы из Астрахани в Шереметьево и из Минеральных Вод во Внуково», — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, полеты на юге страны осуществляются в ограниченном режиме. Перевозчики поэтапно возвращаются к работе на данных маршрутах. Рейсы выполняются по изначальному расписанию, однако учитываются временные ограничения в ряде аэропортов.
Пассажирам рекомендовано перед выездом в аэропорт уточнять статус рейсов на онлайн-табло. При необходимости гражданам советуют обращаться в контакт-центры авиакомпаний.
В министерстве также отметили, что совместно с Росавиацией и перевозчиками формируется график полетов. До конца суток в аэропорты южных регионов планируется выполнить около 200 рейсов из Москвы и других городов России.
Продолжают действовать рекомендации для аэропортов и авиакомпаний по информированию и обеспечению пассажиров водой, питанием, ковриками, комнатами матери и ребенка.
«Транспортная система страны работает в едином контуре: помимо авиации задействуются возможности железнодорожного и автомобильного сообщения, чтобы пассажиры могли выбрать альтернативные варианты поездки», — добавили в Минтрансе.