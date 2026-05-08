Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградцам рассказали, как получить надбавку к пенсии

Пенсионеры с детьми на иждивении могут получить ежемесячную надбавку к страховой пенсии. Меры поддержки.

Пенсионеры с детьми на иждивении могут получить ежемесячную надбавку к страховой пенсии. Меры поддержки касаются как работающих, так и неработающих пенсионеров и инвалидов. Размер доплаты зависит от количества детей и достигает полной фиксированной выплаты к пенсии.

Доплата назначается, если ребёнок:

младше 18 лет;

младше 23 лет и учится очно;

старше 23 лет, но имеет инвалидность с детства, установленную до достижения 18 лет.

Важно: получать надбавку можно не только за родных детей, но и за внуков, правнуков, братьев или сестёр — при условии, что у них нет трудоспособных родителей, обязанных их содержать.

Какой размер доплаты?

Сумма зависит от количества иждивенцев и рассчитывается как доля от фиксированной выплаты к страховой пенсии (это базовая часть пенсии, которая не зависит от стажа и накопленных баллов).

За одного ребёнка — ⅓ фиксированной выплаты.

За двоих детей — ⅔ фиксированной выплаты.

За троих и более детей — полная сумма фиксированной выплаты.

Надбавка приходит ежемесячно вместе с основной пенсией.

Как оформить?

Чтобы получить доплату, нужно подать заявление на перерасчёт пенсии. Сделать это можно одним из удобных способов:

на портале «Госуслуги»;

в клиентской службе Социального фонда России (СФР);

в любом центре «Мои документы» (МФЦ).