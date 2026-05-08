Прием заявок на премию Нижнего Новгорода начнется 10 мая

Сумма одной премии составляет 1 млн рублей.

Источник: Живем в Нижнем

С 10 мая в столице Приволжья начнется прием заявок на Премию Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Каждый год Премию вручают авторам и коллективам, которые внесли значимый вклад в развитие города и его популяризацию. Церемония награждения проходит накануне Дня города. В 2026 году Премию будут вручать в 16 номинациях.

Максимально допустимый коллектив авторов — 10 человек (соискателями могут быть только физические лица). Сумма одной премии составляет 1 млн рублей. Подать заявки можно до 31 мая включительно.

«Для подачи документов необходимо направить их на электронную почту: premiann@admgor.nnov.ru. Сотрудники секретариата комитета по присуждению премии всегда готовы объяснить тонкости оформления и проконсультировать желающих подать заявку по телефону: 8 (831) 435−69−54», — отметили в сообщении.

Ранее мы писали, что губернатор Глеб Никитин призвал нижегородцев проголосовать за объекты благоустройства.