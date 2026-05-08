Главврач в Нижнем оштрафован за науршения антитеррористической безопасности

Главный врач 38-й больницы получил наказание в виде штрафа за несоблюдение требований по обеспечению антитеррористической безопасности. Об этом сообщили в MAX-канале «Бокал прессека».
Нередко учреждение сталкивается с недовольством посетителей из-за отсутствия возможности подъезда к больнице на личном автотранспорте. Сотрудники ссылаются на действующие антитеррористические нормы, и это полностью оправдано, так как они строго контролируются.
В отношении поликлиники 38-й больницы были применены серьезные санкции из-за отсутствия систем видеонаблюдения, оповещения и управления эвакуацией, а также систем контроля доступа в здание.
Мировой судья признал главврача виновным в нарушении антитеррористических мер и назначил штраф в размере 30 000 рублей.
В настоящее время судебный акт в законную силу не вступил, на сегодняшний день наказание не было назначено.
Судебный акт в настоящее время обжалуется.
Ранее уголовное дело завели на два предприятия Нижнего за долги по зарплатам.