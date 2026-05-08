«Был обнаружен труп 47-летнего жителя Гомельской области». В ДТП погиб водитель «Мерседеса»

О смертельном ДТП, в котором погиб 47-летний мужчина, рассказали в УГАИ УВД Миноблисполкома.
Авария произошла 8 мая около 12.30. На 10-м километре дороги Н-22593 «Подъезд от автодороги М-3 “Минск-Витебск” в г.п. Плещеницы» Логойского района был обнаружен труп 47-летнего жителя Гомельской области.
«По предварительной информации, управляя автомобилем Mercedes-Bens, на закруглении дороги вправо, съехал на левую обочину, где совершил наезд на осыпь дорожного покрытия, после чего автомобиль опрокинулся», — рассказали подробности в УГАИ.
От полученных телесных повреждений водитель скончался на месте происшествия.
