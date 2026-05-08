Гороскоп на 9 мая: Овны покажут себя с лучшей стороны

Гороскоп по знакам зодиака на 9 мая:
♈Овен: Пришло время заняться делом, которое вы долго откладывали. Больше нет уважительных причин для отсрочек, так что готовьтесь трудиться, не покладая рук. Помощники появятся не сразу, но это даже хорошо — вы сможете проделать значительную часть работы именно так, как считаете нужным. У начальников Овнов может возникнуть конфликт с подчиненными: представители знака требуют очень многого, а распоряжения отдают несколько противоречивые. Зато Овны исполнители смогут показать, что являются совершенно незаменимыми сотрудниками.
♉Телец: Тельцов изрядно раздражают череда мелких дел и необходимость поддерживать близкие отношения с людьми, не понимающими и не одобряющими вас. Довольно часто приходится приносить собственные принципы в жертву «общим интересам», в которых вы и разобраться-то еще толком не успели. Очень трудно понять, кто действительно поддерживает вас, а кто лишь делает вид; все говорят примерно одно и то же, различаются лишь нюансы, но именно они-то и важны. Кого слушать при этом — совершенно не понятно. Внутренний голос молчит, и вы пребываете в полной растерянности.
♊Близнецы: Вас ждет довольно неприятная поездка. Уже с самого начала вы не будете ждать от нее ничего хорошего, но на деле все сложится еще хуже, чем можно было предположить. Не желательно отправляться в путь в одиночку, лучше взять с собой человека, который сможет морально поддержать вас в трудной ситуации. Расходы, связанные с путешествием, окажутся очень высокими. Возможна потеря важных документов. Близнецы, которым удастся провести день дома, сначала немного поскучают, а потом найдут себе в меру увлекательное, но очень полезное занятие. Таким представителям знака также удастся урегулировать мелкие разногласия между близкими людьми.
♋Рак: У Раков появляется желание вернуться в прошлое — возродить заброшенный проект, восстановить старые связи, вернуть давних друзей. В этом не было бы ничего плохого, если бы причиной была простая ностальгия. Но все гораздо серьезнее: вы чувствуете приближение перемен и пытаетесь спрятаться от них, возродив минувшее. Это совершенно бессмысленно — перемены вас все равно найдут. Так что сейчас лучше сосредоточиться на разработке новой стратегии и тактики, подумать, что, как и зачем вы будете делать. Как только у вас появится план, пусть даже в самых общих чертах, подтянутся и союзники.
♌Лев: Для Львов этот день будет связан с весьма неприятным открытием личного характера. Правда, которой придется посмотреть в глаза, вас определенно не порадует. Но, немного порасстраивавшись и попереживав, вы задумаетесь о том, что же можно предпринять — и, к собственному удивлению, довольно быстро найдете даже не один, а несколько вполне удачных выходов из положения. Вы можете полагаться на свою интуицию, она очень остра. Способность быстро угадывать чужие мотивы, намерения и желания очень помогает в общении с малознакомыми людьми.
♍Дева: События, которые приносит этот день, на первый взгляд кажутся никак не связанными между собой, да и вообще совершенно неожиданными. Однако если разобраться в ситуации, можно найти и причину, и следствие, и предпосылки. Правда, при этом Девам придется себе признаться, что и вы кое в чем виноваты. Это, пожалуй, самый трудный момент дня. Когда вы перестанете отрицать очевидное, дела пойдут на лад. Вас многие хвалят, поддерживают и одобряют; всем, кто говорит вам приятные вещи, можно доверять. Не ждите подвоха, доверяйте тем, кому хочется доверять — вы можете себе это позволить.
♎Весы: Весы сожалеют о невозможности исправить какие-то ошибки, которые были совершены ранее. Сейчас, когда приходит время платить за свои промахи, оказывается, что они были очень серьезны. Постарайтесь воспринять этот жизненный урок со всем возможным спокойствием; посыпание головы пеплом никак на ситуацию не повлияет. Найдите время для общения с людьми, жизненному опыту которых вы доверяете, чьи взгляды и принципы уважаете. Этот день хорошо подходит для того, чтобы учиться у мудрых, следовать их примеру. Под влиянием достойных личностей вы становитесь лучше.
♏Скорпион: Скорпионы находятся в подавленном настроении: представителей знака раздражают и они сами, и окружающие. У кого искать утешения, непонятно — вас больше критикуют, чем жалеют и поддерживают. Даже люди, некогда превозносившие ваши достижения, относятся к ним скептически. Поскребите по сусекам собственной души — там должно обнаружиться немного оптимизма; этого вполне хватит. Поддержать других вы вряд ли сможете, но, впрочем, и особенной необходимости в этом нет, можно сосредоточиться на собственных делах.
♐Стрелец: Вы невольно оказываетесь возмутителем спокойствия, хотя совершенно к этому не стремитесь. Напротив, вы были бы очень рады, если бы день прошел тихо и мирно, и никто не мешал вам заниматься делами. Увы, Стрельцам на это рассчитывать не приходится. Заранее примиритесь с мыслью о суете, спешке и то и дело возникающих недоразумениях. Ваши успехи последнего времени заставляют беспокоиться и волноваться крайне неприятную особу. Она постарается вмешаться в вашу жизнь, воздвигнуть пару-тройку препятствий на вашем пути. Эту опасную деятельность нужно вовремя заметить и пресечь.
♑Козерог: Позже вы будете говорить о событиях этого дня с благородной гордостью. Действительно, сейчас, в не самых простых обстоятельствах, вы ведете себя столь мудро и достойно, что непременно заслужите уважение и даже восхищение окружающих. Правда, ваши безусловные успехи могут разозлить недоброжелателей, но беспокоиться Козерогам не стоит: ничьи враждебные действия не будут иметь ни малейшего значения или влияния. Очень хорош этот день для каких-то больших жизненных начинаний, осознанных и глобальных перемен в судьбе. Сейчас вы готовы принять и озвучить решение, к которому подсознательно шли все последние месяцы.
♒Водолей: День принесет Водолеям приятные известия, а также информацию, которая позволит вам решить несколько важных вопросов. Помните, что терять время зря нельзя; чем быстрее вы действуете, тем лучше будет результат. Вам придется брать на себя ответственность за других, руководить поступками людей, которых вы считали более самостоятельными, опытными и знающими. Это непросто; будет много волнений и переживаний, правда, в основном — напрасных. Можно делать покупки, лучше всего приобретать яркую нарядную одежду: она вам вскоре пригодится. А небольшая статуэтка или игрушка, купленная или полученная в подарок, станет вашим талисманом.
♓Рыбы: Рыбы оказываются в самом незавидном положении. Попытавшись выступить миротворцами в сражении мощных сил, представители знака нажили себе влиятельных врагов. Сейчас уже поздно объяснять, что вы хотели как лучше: вам просто никто не поверит. Остается держать марку и защищать свои интересы; шанс добиться успеха у вас есть. Сейчас вам пригодится умение стоять на своем, игнорируя провокации, сопротивляясь самым хитрым манипуляциям. Недоброжелатели попытаются дезинформировать вас, поэтому не ленитесь проверять любые поступающие сведения.
Источник: astro-ru.ru.