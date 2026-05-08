Глава Самары Иван Носков поздравил ветеранов накануне Дня Победы

Накануне 9 Мая Иван Носков вместе с начальником Управления Росгвардии по Самарской области полковником полиции Сергеем Абрамовым встретился с ветераном Великой Отечественной войны Андреем Петровичем Тонковидовым.
«Это далеко не первая наша встреча, мы давно договорились, что увидимся накануне праздника и на Параде Победы, — поделился глава города. — А вчера специально для Андрея Петровича сотрудники вневедомственной охраны, музыканты военного оркестра Росгвардии, юнармейцы и кадеты провели мини-парад во дворе ветерана».
Иван Носков отметил, что Андрей Петрович был как обычно бодр, энергичен (его военной выправке можно позавидовать) и искренне рад каждой встрече с молодежью.
«Удивительное поколение! На долю многодетной семьи Тонковидовых выпали не только война, но и голод начала 30-х годов прошлого века, и тяжелый труд по восстановлению страны, и политико-экономические катаклизмы девяностых… Не побежденные и не сломленные, наши ветераны сегодня особенно остро переживают все мировые события. Андрей Петрович — не исключение. И в его лице хочу сказать всем ветеранам, труженикам тыла, детям войны, узникам концлагерей, жителям блокадного Ленинграда — мы не забудем ваш подвиг!» — отметил Иван Носков.
К сожалению, в этом году не все самарские фронтовики и труженики тыла по состоянию здоровья могут прибыть на Парад Победы в Самаре лично. Поэтому сотрудники Росгвардии, кадеты, юнармейцы, представители силовых структур, творческих коллективов города, Юнармии и кадетских корпусов организовали праздничные парады во дворах участников войны и тружеников тыла.
Так, «победный десант» поздравил врача Валентину Ивановну Чибиреву, председателя ветеранской организации «Бывшие малолетние узники фашистских концлагерей» Ивана Павловича Ермолаева, жительницу блокадного Ленинграда Розу Васильевну Яцун, труженицу тыла Анну Алексеевну Игонину и многих других.
Причем для каждого ветерана подготовлены личные, индивидуальные поздравления — все сделали с душой. Парадный расчет торжественным маршем проходил по двору ветерана, вручал цветы и подарки под музыку военного оркестра.
Не обошлось и без импровизаций, отчего поздравления стали только лучше. По просьбе ветеранов оркестр исполнял любимую фронтовую песню. А однажды музыканты трижды сыграли легендарную «Катюшу».
«Благодарю всех, кто организовал парады и принял в них участие, особенно нашу молодежь — вы сделали большое и важное дело. И выразили свое глубокое уважение к героям, доказав, что нельзя стереть из памяти подвиг наших дедов и прадедов», — поблагодарил Иван Носков.
Глава города добавил, что он также поздравил своего друга Джемса Федоровича Чибисова. «Пили чай с тортом в его уютной квартире, разговаривали о Победе, о жизни, о Самаре. И о том, какой короткой оказалась память освобожденных народов Европы…» — поделился Иван Носков.