К идущим в Крым поездам добавили вагоны из-за ситуации с аэропортами юга

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая — РИА Новости Крым. Дополнительные вагоны включены в состав поездов «Таврия “крымского сообщения в связи с ограничениями в аэропортах юга России. Об этом сообщает пресс-служба оператора перевозок “Гранд Сервис Экспресс”.

Источник: РИА "Новости"

«В связи с ограничениями в работе аэропортов на юге России компания “Гранд Сервис Экспресс” включает дополнительные вагоны в составы поездов “Таврия” в сообщении с Крымом», — говорится в сообщении.

В поезд №⅞ Санкт-Петербург — Севастополь добавлен один купейный вагон отправлением из Симферополя 10 мая, из Петербурга — 12 мая.

В поезд № 77/78 сообщением Санкт-Петербург — Симферополь (через Москву) добавлены 2 купейных вагона отправлением из Симферополя 9 мая, из Санкт-Петербурга 12 мая.

В поезд № 97/98 Москва — Симферополь добавлены 2 плацкартных вагона отправлением из Симферополя 10 и 11 мая, из Москвы 12 и 13 мая.

В поезд № 316/315 Симферополь — Адлер добавлен 1 плацкартный вагон отправлением из Симферополя 9, 10 мая, из Адлера 10, 11 мая.

ВСУ атаковали филиал «Аэронавигации Юга России» в Ростове-на-Дону. Как сообщала пресс-служба Минтранса РФ, в этой связи была временно приостановлена работа 13 аэропортов. В пятницу днем сообщалось, что полеты в аэропорты Юга России приостановили до 12 мая.

Позже Минтранс России сообщил, что выполнение рейсов из аэропортов юга России частично возобновлено. По состоянию на 16:00 вылетели два рейса, в обратном направлении отправились еще три самолета.

