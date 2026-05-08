В Воронеже прошел форум «Академия промышленности»

Форум «Академия промышленности» прошел в Воронеже 23 апреля в соответствии с задачами национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Мероприятие посетили около 200 человек, сообщили в региональном центре компетенций (РЦК).
Так, среди участников были в том числе и руководители промышленных предприятий, разработчики и интеграторы роботизированных систем, представители вузов и органов власти. Основными темами стали вопросы внедрения роботизации и автоматизации, кадровый дефицит в отрасли, а также новый закон о роботизации, который разрабатывает Воронежская область.
На пленарном заседании зампред правительства региона Артем Верховцев отметил, что по итогам 2025 года субъект вошел в тройку лидеров по темпам роботизации — по приросту количества роботов на 10 тыс. человек. По его словам, яркий пример успешного предприятия, где применяются промышленные роботы, — завод «Воронежстальмост».
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.