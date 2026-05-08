Вахта памяти. Поисковый отряд нашёл могилу героя Великой Отечественной

Поисковые отряды из двух школ Пермского муниципального округа приняли участие в акции «Вахта памяти — 2026». В ходе экспедиции ребята побывали на местах боёв в Ленинградской области и Санкт-Петербурге, возложили цветы к памятникам и мемориалам, посвящённым Великой Отечественной войне. Особое впечатление на пермских школьников произвёл мемориал, посвящённый погибшим в блокадном Ленинграде детям.
Связь поколений.
Участники поисковых отрядов успели за неделю увидеть «Аврору», Исаакиевский собор, Музей обороны и блокады Ленинграда, мемориалы «Разорванное кольцо», Пискарёвское кладбище, Синявинские высоты. Впечатления превратили историческое путешествие по знаковым местам в глубоко личную историю сопереживания тому, что пережили блокадники.
«Раскопки велись непосредственно на местах боёв, находили личные вещи солдат, прошли по Дороге жизни, возложили цветы к могилам погибших детей на Пискарёвском мемориальном кладбище. Ребята знают и чтут историю родной страны, поэтому им было важно увидеть всё своими глазами», — рассказал руководитель отрядов Сергей Пьянков о поездке, которую поддержал «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».
Школьники установили фотографии земляков на братских могилах, оставили горсть уральской земли в память о пропавших без вести, почтили минутой молчания павших героев. Но главное — им удалось найти захоронение героя Великой Отечественной войны Николая Лузина, прадеда одного из участников поискового отряда. Этот момент стал символом неразрывной связи поколений.
Историческая память.
«Для нас было очень важно найти место упокоения нашего предка. Это не просто история из учебника, а часть нашей семьи, нашего рода. Мы гордимся его подвигом и будем помнить», — поделился член поисковой экспедиции Святослав Лузин.
Участники отряда работают круглый год. Зимой — в архивах, летом, в полевой сезон, ведут поиски пропавших без вести бойцов.
«Сохранять память о подвигах наших предков и передавать её из поколения в поколение — это наш долг. Только так, через личное участие и сопереживание, мы сможем вырастить достойных граждан, которые гордятся своей страной и её историей. Это пример того, как бизнес, школа и семья могут вместе работать над сохранением исторической памяти и патриотическим воспитанием молодёжи» — оценил Сергей Пьянков значимость акции.
По словам руководителя поисковых отрядов, когда предпринимаются попытки переписать историю, детям нужно показывать, какой ценой наша страна заплатила за Великую Победу.