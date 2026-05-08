Нижегородцы оспаривают в суде решения властей по стадиону «Водник»

Группа горожан требует признать незаконным создание комиссии, которая оценила состояние объектов стадиона перед его застройкой.

Нижегородский районный суд приступил к рассмотрению коллективного иска более 20 жителей к правительству области. Как сообщил «Коммерсантъ», горожане оспаривают распоряжения о создании межведомственной комиссии, проводившей оценку состояния стадиона «Водник». По мнению истцов, комиссия была сформирована преждевременно и с нарушениями: в ее состав не вошли представители МЧС, а привлеченный эксперт не имел необходимой аккредитации Минстроя РФ.

​Представители областного правительства с иском не согласны, заявляя, что действовали в рамках полномочий. Власти настаивают, что внутренние распоряжения не нарушают прав граждан, а стадион был закрыт из-за аварийного состояния объектов. В свою очередь, жители указывают на то, что в перечень для оценки капитальных строений незаконно включили футбольное поле, беговые дорожки и теннисные корты.

​Сейчас «Водник» закрыт, а на его территории планируется реализация проекта комплексного развития (КРТ), предполагающего строительство нового спорткомплекса и жилых высоток. Ранее суд уже назначил строительно-техническую экспертизу, чтобы объективно оценить реальный уровень износа трибун и зданий. Разбирательство по делу продолжится в июне.

