Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцам объяснили, почему из аптек пропал иммуноглобулин для беременных

Ожидается, что поставки возобновятся ориентировочно в третьем квартале 2026 года.

Источник: Нижегородская правда

В розничной сети аптек Нижегородской области недавно пропал антирезусный иммуноглобулин RHO, необходимый беременным женщинам. О том, почему это произошло и когда ожидается новая поставка, сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на ГП «Нижегородская областная фармация».

Иммуноглобулин нужен беременным женщинам с отрицательным резус-фактором, если отец ребенка имеет положительный резус или его статус неизвестен. Препарат можно получить по ОМС в больнице либо купить самостоятельно в аптеке.

Недавно иммуноглобулин пропал из продажи в нижегородских аптеках. Дело в том, что зарубежный производитель проводит перерегистрацию цены, а отечественный — ОБУЗ «Ивановская областная станция переливания крови» — не имеет возможности поставить препарат.

Ожидается, что иммуноглобулин снова появится в аптеках ориентировочно в третьем квартале 2026 года. Пока его можно получить только в условиях стационара при оказании медпомощи.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что в Нижегородской области зафиксировали рекордный прирост госзакупок лекарств.