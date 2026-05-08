Нижегородцам объяснили, почему из аптек пропал иммуноглобулин для беременных

В розничной сети аптек Нижегородской области недавно пропал антирезусный иммуноглобулин RHO, необходимый беременным женщинам. О том, почему это произошло и когда ожидается новая поставка, сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на ГП «Нижегородская областная фармация».
Иммуноглобулин нужен беременным женщинам с отрицательным резус-фактором, если отец ребенка имеет положительный резус или его статус неизвестен. Препарат можно получить по ОМС в больнице либо купить самостоятельно в аптеке.
Недавно иммуноглобулин пропал из продажи в нижегородских аптеках. Дело в том, что зарубежный производитель проводит перерегистрацию цены, а отечественный — ОБУЗ «Ивановская областная станция переливания крови» — не имеет возможности поставить препарат.
Ожидается, что иммуноглобулин снова появится в аптеках ориентировочно в третьем квартале 2026 года. Пока его можно получить только в условиях стационара при оказании медпомощи.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что в Нижегородской области зафиксировали рекордный прирост госзакупок лекарств.