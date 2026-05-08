На Дону откроют курсы повышения квалификации по работе с НДС

Донской центр «Мой бизнес» запускает дополнительную профессиональную программу повышения квалификации «Налог на добавленную стоимость. Расчет, учет и отчетность» в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Программа предназначена для руководителей малых предприятий, ИП, бухгалтеров и финансовых специалистов. Слушатели изучат порядок расчета НДС, в том числе в переходный период, применение вычетов, учет авансов. Особое внимание будет уделено практическим занятиям: анализу оборотов, работе с книгами покупок и продаж, разбору типичных ошибок, формированию налоговой декларации.
После обучения выдается удостоверение о повышении квалификации государственного образца. Программа занимает 18 академических часов. Обучение пройдет на базе регионального центра «Мой бизнес» и центра креативных индустрий в Ростове-на-Дону.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.