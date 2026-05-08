Две организации в Вачском районе задолжали работникам 9,5 млн рублей за полгода

Компании не оплачивали труд 77 работников.

Источник: Живем в Нижнем

В Вачском районе прокуратура установила факт невыплаты заработной платы в течение шести месяцев в двух организациях. Сумма задолженности составила 9,5 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.

Ведомство проверило два общества с ограниченной ответственностью: «СМИ» и «Арефино Инструмент». В обеих организациях директором и учредителем является одно лицо. Компании занимаются деятельностью по производству слесарно-монтажного, строительного, деревообрабатывающего инструмента.

Выяснилось, что в период с октября 2025 года по март 2026 организации не выплатили зарплату 77 работникам. Прокуратура приняла полный комплекс мер реагирования, в том числе направила иски о взыскании задолженности по заработной плате. Также было возбуждено уголовное дело по статье «полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы».

Организации погасили задолженность в размере 4 млн рублей. Погашение оставшейся задолженности контролируется региональным ведомством.