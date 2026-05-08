Чат-бот нижегородского кадрового центра «Карьера 52» переехал в мессенджер MAX

Нижегородский кадровый центр сменил платформу для чат-бота «Карьера 52»: теперь соискатели от 50 лет и старше могут получить поддержку в мессенджере MAX. Об этом предупредили в пресс-службе регионального правительства.
Чат-бот «Карьера 52» знакомит возрастных соискателей с актуальными вакансиями, рассказывает о бесплатных курсах переподготовки и повышения квалификации. Сервис также предлагает психологическую поддержку и социальную адаптацию, помогает выстроить профессиональную траекторию. Здесь же можно узнать о правовых и социальных гарантиях, актуальных мероприятиях и мерах поддержки кадрового центра.
«MAX предлагает простой и интуитивно понятный интерфейс для людей 50+. Пользоваться ботом легко — он не вызовет никаких сложностей. Призываю всех, кто еще не перешел, сделать это прямо сейчас. Мы стараемся делать наши сервисы доступнее каждому», — отметил министр демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области Игорь Пантюхин.
Чат-бот был запущен в декабре 2024 года. Чаще всего нижегородцы интересуются через сервис мероприятиями службы занятости, мерами поддержки, контактной информацией и возможностью пройти переобучение и найти работу. Работа чат-бота соответствует целям и задачам нацпроекта «Кадры», который начал действовать в России с 2025 года по поручения президента РФ Владимира Путина.
Ранее мы писали, что жители Нижегородской области могут подтвердить льготы через мессенджер МАХ.