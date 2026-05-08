Чат-бот нижегородского кадрового центра «Карьера 52» переехал в мессенджер MAX

Чат-бот был запущен в декабре 2024 года. Чаще всего нижегородцы интересуются через сервис мероприятиями службы занятости, мерами поддержки, контактной информацией и возможностью пройти переобучение и найти работу. Работа чат-бота соответствует целям и задачам нацпроекта «Кадры», который начал действовать в России с 2025 года по поручения президента РФ Владимира Путина.