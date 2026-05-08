Роспотребнадзор оценил риск мутации хантавируса и передачи от человека к человеку

В России случаи геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) фиксируются ежегодно с 1978 года. За последние 25 лет в стране отмечается устойчивая тенденция к снижению заболеваемости. Для данной инфекции характерны циклические подъемы, происходящие в среднем каждые три-пять лет. Их интенсивность, как уточняется, в значительной степени определяется численностью и уровнем инфицированности рыжих полевок — основных носителей вируса в природных очагах. В настоящее время эпидемиологическая ситуация по ГЛПС в России характеризуется как стабильная и контролируемая.
Ранее была зафиксирована вспышка хантавируса на круизном судне MV Hondius. По последним данным, инфицированы семь человек, трое из них скончались. Среди погибших — супружеская пара из Нидерландов и гражданин Германии. Судно следует в Испанию, где планируется эвакуация пассажиров. Всего на борту находились 147 человек: 88 пассажиров и 59 членов экипажа. Как отмечают российские эксперты, несмотря на данный инцидент, угроза массового распространения инфекции от человека к человеку сохраняется на минимальном уровне.