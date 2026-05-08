В Прикамье создадут региональное подразделение для борьбы с БПЛА

В Пермском крае будет создано подразделение БАРС, которое будет специализироваться на уничтожении БПЛА, сообщил губернатор Дмитрий Махонин по итогам заседания оперштаба. По его словам, на большинстве стратегических предприятий уже работают мобильные огневые группы. Также господин Махонин отметил, что за три дня налетов беспилотников на Прикамье силами Минобороны было сбито 16 БПЛА. Стоит отметить, что подразделения БАРС (Боевой армейский резерв страны) созданы в приграничных регионах, ленинградской и Нижегородской областях. За последние несколько дней ударам в Прикамье подверглись несколько предприятий, а также жилой дом.