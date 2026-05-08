Нижегородская канатная дорога предоставит бесплатный проезд для ветеранов ВОВ и участников СВО

Ветераны Великой Отечественной войны (с сопровождающим лицом) и участники специальной военной операции (с сопровождающим лицом или с членами семей) смогут бесплатно воспользоваться Нижегородской канатной дорогой с 9 по 11 мая, сообщается на официальном сайте перевозчика.