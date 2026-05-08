Жительница Заволжья лишилась 1 млн рублей при попытке заработать на инвестициях

Мошенники пообещали женщине большой заработок при вложении в грузоперевозки.

Источник: Живем в Нижнем

58-летняя жительница Заволжья стала еще одной жертвой мошенников, которые представляются сотрудниками инвестиционной компании. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Аферист связался с заволжанкой по телефону и предложили заработать на инвестициях в грузоперевозках. Мошенник убедил женщину первоначально вложить 115 тысяч рублей и пообещал ей доход с этого 24% от общего инвестиционного вложения. Нижегородка, не распознав обмана, доверилась своему собеседнику.

«В течение пяти месяцев 58-летняя заволжанка, в ожидании прибыли, под различными предлогами злоумышленников переводила денежные средства на счета, указанные аферистами», — отметили в полиции.

Общая сумма ущерба составила более 1 млн рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Недавно мы рассказывали, что 88-летняя пенсионерка из Нижнего Новгорода отдала мошенникам 1 млн рублей.