В Воронежской области мониторят радиационный фон из-за пожаров в Чернобыльской зоне

Лесные пожары бушуют в зоне отчуждения Чернобыльскоей АЭС. В связи с этим Роспотребнадзор усилил мониторинг радиационной обстановки на территории Воронежской, а также соседних — Брянской, Курской, Белгородской и Ростовской областях. Эксперты в постоянном режиме проводят измерения мощности дозы гамма-излучения.