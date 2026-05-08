Временные сейсмические станции для исследований установят на Южном берегу Крыма

На Южном берегу Крыма планируется разместить несколько временных сейсмических станций для проведения научных исследований. Об этом сообщил в эфире «Радио Крым» сообщил директор Института сейсмологии КФУ имени В. И. Вернадского Юрий Вольфман.
Он пояснил, что специалисты намерены установить около семи-восьми станций в непосредственной близости от эпицентра ялтинского землетрясения. Они необходимы для исследования слабых землетрясений и анализа напряжений, возникающих в эпицентрах сейсмической активности.
«Это не связано с ожиданиями какого-либо сильного землетрясения», — отметил Вольфман.
По словам Вольфмана, данные о слабых землетрясениях также помогают более точно составлять карты сейсмического районирования и определять требования к строительству зданий в сейсмоопасных зонах.