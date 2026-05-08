Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Временные сейсмические станции для исследований установят на Южном берегу Крыма

Они нужны для изучения слабых землетрясений.

Источник: Комсомольская правда

На Южном берегу Крыма планируется разместить несколько временных сейсмических станций для проведения научных исследований. Об этом сообщил в эфире «Радио Крым» сообщил директор Института сейсмологии КФУ имени В. И. Вернадского Юрий Вольфман.

Он пояснил, что специалисты намерены установить около семи-восьми станций в непосредственной близости от эпицентра ялтинского землетрясения. Они необходимы для исследования слабых землетрясений и анализа напряжений, возникающих в эпицентрах сейсмической активности.

«Это не связано с ожиданиями какого-либо сильного землетрясения», — отметил Вольфман.

По словам Вольфмана, данные о слабых землетрясениях также помогают более точно составлять карты сейсмического районирования и определять требования к строительству зданий в сейсмоопасных зонах.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше