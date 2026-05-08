Возобновлена продажа 100% «Линде Газ Липецк» за 6,8 млрд рублей

Росимущество по просьбе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) возобновило аукцион по продаже 100% долей ООО «Линде Газ Липецк», принадлежащих германской группе Linde. Начальная цена лота не изменилась и составляет 6,8 млрд руб. Информация об этом появилась в документации торгов. Пока сроки приема заявок не обновлены.
Из письма управления по исполнению особых исполнительных производств главного управления ФССП следует, что сейчас оснований для дальнейшей приостановки тендера нет. До этого объявленные в октябре 2025-го торги ставились на паузу постановлениями судебного пристава. Изначально процесс реализации имущества прервали из-за заявления Linde о признании незаконной и отмене ранее проведенной оценки стоимости акций.
По данным Rusprofile, ООО «Линде Газ Липецк» действует с 2019 года и специализируется на производстве промышленных газов. Учреждено в Липецке. Уставный капитал — 2,2 млрд руб. Генеральным директором является Алексей Карловский. Единственным владельцем выступает германская компания Linde GmbH. По итогам 2021 года выручка предприятия составила 472,3 млн руб., чистая прибыль — 96,4 млн руб. Более актуальные показатели не раскрываются.
Аукцион объявили для исполнения судебного решения о взыскании с Linde 114 млрд руб. в пользу ООО «Русхимальянс» (РХА, совместное предприятие «Газпрома» и «Русгаздобычи» по проектам в ленинградской Усть-Луге). Одновременно на продажу были выставлены 100% долей в оренбургском ООО «Линде Газ Новотроицк» за 3,09 млрд руб. Эти торги также приостанавливались до 8 мая.
Судебное решение по спору РХА и Linde было вынесено в феврале 2024 года. После введения санкций в 2022 году немецкая компания уведомила «Русхимальянс» о приостановке работы. Тогда и начались судебные разбирательства. До этого Linde получила от заказчика аванс в рамках контракта на проектирование, закупку и строительство газоперерабатывающего завода в Усть-Луге. Общая стоимость контракта составляла €5,9 млрд, из которых российская компания перечислила немецкой €1,024 млрд.
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал, что санкции Европейского союза противоречат публичному порядку РФ, обязав ответчиков предпринять все действия для исполнения обязательств, включая возврат авансов и возмещение убытков.