Возобновлена продажа 100% «Линде Газ Липецк» за 6,8 млрд рублей

Судебное решение по спору РХА и Linde было вынесено в феврале 2024 года. После введения санкций в 2022 году немецкая компания уведомила «Русхимальянс» о приостановке работы. Тогда и начались судебные разбирательства. До этого Linde получила от заказчика аванс в рамках контракта на проектирование, закупку и строительство газоперерабатывающего завода в Усть-Луге. Общая стоимость контракта составляла €5,9 млрд, из которых российская компания перечислила немецкой €1,024 млрд.