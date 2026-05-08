Ограничения на прием и выпуск самолетов продолжают действовать в нижегородском аэропорту

Задержано шесть рейсов из регулярного расписания.

Источник: Время

Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В. П. Чкалова по-прежнему не принимает и не выпускает воздушные суда из-за временного ограничения полетов. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

В настоящее время задержано шесть рейсов из регулярного расписания аэропорта. С этими пассажирами работают представители авиакомпаний и персонал. В терминале установлены фонтанчики с питьевой водой, предоставляются напитки и питание.

«Убедительная просьба к пассажирам, которые только планируют выехать в аэропорт Чкалов: следите за статусом ваших рейсов на сайтах авиакомпаний и аэропорта Чкалов. Пассажиров, которые уже находятся в терминале, просим внимательно следить за новостями по громкой связи и на табло», — говорится в сообщении.