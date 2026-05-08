Пробки на выезд из города образовались в Нижнем Новгороде

8-балльные пробки образовались на улицах Нижнего Новгорода в пятницу, 8 мая, вечером. Такой обстановкой делятся Яндекс Карты.
Наиболее напряженная обстановка наблюдается на выездах из города, в том числе на Магистральной улице в д. Афонино, улицах Кима и Ясная в Сормове, Сергея Акимова в сторону Борского моста, на Московском шоссе, на развязке в Ольгино.
Также красные зоны образовались на улицах Новикова-Прибоя, Ванеева, проспекте Гагарина, Белинского, улицах Мурашкинской, Карла Маркса, Мещерском бульваре, Куйбышева.
Водителям стоит набраться терпения.
Напомним, что впереди нижегородцев ждут праздничные трехдневные выходные.
