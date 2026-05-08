Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подмосковные баскетболистки завоевали серебро на первенстве России

В символическую пятерку вошла Мелания Матвиенко из Видного.

Источник: Национальные проекты России

Команда училища олимпийского резерва № 3 из города Видное Московской области заняла второе место на первенстве России по баскетболу среди девушек до 19 лет, сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики. Состязания провели в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России».

Первенство России проходило в Сочи с 24 по 29 апреля. В финале подмосковные спортсменки встретились с московской командой МБА-ДЮБЛ. В итоге баскетболистки из Видного завоевали серебро. Отметим, что по результатам соревнований в символическую пятерку лидеров финала вошла подмосковная спортсменка Мелания Матвиенко.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.