Подмосковные баскетболистки завоевали серебро на первенстве России

Команда училища олимпийского резерва № 3 из города Видное Московской области заняла второе место на первенстве России по баскетболу среди девушек до 19 лет, сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики. Состязания провели в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России».
Первенство России проходило в Сочи с 24 по 29 апреля. В финале подмосковные спортсменки встретились с московской командой МБА-ДЮБЛ. В итоге баскетболистки из Видного завоевали серебро. Отметим, что по результатам соревнований в символическую пятерку лидеров финала вошла подмосковная спортсменка Мелания Матвиенко.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.