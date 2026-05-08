Акция «Бессмертный полк: Герои рядом с нами» соберет более 13 млн человек

«Акция “Бессмертный полк: Герои рядом с нами” с каждым годом находит все больший живой отклик у детей и подростков, их родителей, педагогов, наставников по всей стране. Так, в этом году к акции впервые присоединились воспитанники дошкольных учреждений. Торжественное шествие с портретами героев, рассказы об их подвигах, общение с сегодняшними защитниками Отечества, отстаивающими интересы Родины в зоне специальной военной операции, связывают поколения победителей и их наследников», — сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.