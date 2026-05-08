Акция «Бессмертный полк: Герои рядом с нами» соберет более 13 млн человек

Более 13 млн человек объединят мероприятия Всероссийской акции «Бессмертный полк: Герои рядом с нами», которые проводят советники директоров по воспитанию. Акция проходит в течение недели в детских садах, школах и учреждениях СПО во всех регионах страны и городе Байконуре, сообщили в Росдетцентре.
«Акция “Бессмертный полк: Герои рядом с нами” с каждым годом находит все больший живой отклик у детей и подростков, их родителей, педагогов, наставников по всей стране. Так, в этом году к акции впервые присоединились воспитанники дошкольных учреждений. Торжественное шествие с портретами героев, рассказы об их подвигах, общение с сегодняшними защитниками Отечества, отстаивающими интересы Родины в зоне специальной военной операции, связывают поколения победителей и их наследников», — сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
В этом году акция проводится в четвертый раз. Она стала ключевым событием большого цикла мероприятий, приуроченных к главному празднику страны. В рамках инициативы на торжественных линейках в образовательных организациях по всей стране — от мегаполисов до маленьких сел и деревень — память героев почтили выносом Знамени Победы и минутой молчания. Шествия Бессмертного полка заняли отдельное место в церемонии — учащиеся, педагоги и родители пронесли портреты своих героев через живой коридор.
Кроме того, среди форматов, которые проводятся по Всероссийскому проекту «Навигаторы детства», в школах и колледжах организовали акции «Окна Победы», «Классика Победы», занятия по созданию «живых альбомов» и подарков ветеранам и труженикам тыла, а также парады и концерты военных песен под окнами ветеранов, возложение цветов к мемориалам памяти и другие.
«Мы видим, с каким трепетом школьники и студенты вместе с родителями и наставниками ищут в семейных архивах сведения о своих героях, заново открывают судьбы родных, делятся этими историями друг с другом. Наша цель — поддержать это искреннее стремление детей знать правду о Великой Отечественной войне, помнить подвиг наших предков и свято хранить историческую память», — подчеркнул директор Российского детско-юношеского центра Александр Кудряшов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.