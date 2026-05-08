9-бальные пробки сковали Краснодар накануне Дня Победы

Накануне Дня Победы на многих улицах Краснодара наблюдаются серьезные пробки. Перед праздничным днем, к вечеру 8 мая, город сковали 9-бальные заторы.
По данным сервисов, особенно сложная ситуация наблюдается в центре краевой столицы. Практически намертво стоят участки улиц Красной, Северной, Калина, Головатого, Рашпилевской, Бабушкина, Красных Партизан, Тургенева.
Серьезный дорожный затор также образовался на Ростовском шоссе, улицах Дзержинского и Российской. Местами стоят Восточно-Кругликовская, 40-летия Победы, Дорожная, Ставропольская, Мачуги, Новороссийская, Петра Метальникова и целый ряд других.
Ситуацию осложняют ДТП, которые фиксируются в разных частях города.