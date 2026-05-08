В Тульской области детям рассказали о георгиевской ленточке

Воспитанники Круглянского детского сада Тульской области и их родители присоединились к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка», сообщили в учреждении. Мероприятия провели в соответствии с задачами национального проекта «Молодёжь и дети».
Малышам показали познавательный фильм «Георгиевская ленточка», из которого они узнали историю ее появления. Детей познакомили с правилами ношения, а также раскрыли значения цветов на ленте. После знакомства с символом праздника ребята раскрасили ленточки черно-оранжевого цвета в память о подвиге прадедов в годы Великой Отечественной войны. Родителям также предложили присоединиться к акции и носить георгиевскую ленточку.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.