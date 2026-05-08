В Тульской области детям рассказали о георгиевской ленточке

Малышам показали познавательный фильм «Георгиевская ленточка», из которого они узнали историю ее появления. Детей познакомили с правилами ношения, а также раскрыли значения цветов на ленте. После знакомства с символом праздника ребята раскрасили ленточки черно-оранжевого цвета в память о подвиге прадедов в годы Великой Отечественной войны. Родителям также предложили присоединиться к акции и носить георгиевскую ленточку.