Определен генподрядчик строительства нижегородского онкоцентра

В Нижнем Новгороде с третьей попытки нашли подрядчика для строительства масштабного онкологического центра. Данные появились на сайте госзакупок. Как уточняет «Коммерсантъ», победителем торгов признано ООО «СоюзДонСтрой». Компания реализует проект «под ключ» по начальной цене 16,79 млрд рублей.
Контракт включает в себя полный цикл работ: от инженерных изысканий и проектирования до возведения зданий, поставки высокотехнологичного оборудования и обучения персонала. На строительно-монтажные работы направят 11,7 млрд рублей, а на оснащение центра — еще 4,9 млрд рублей. Финансирование обеспечат федеральный и региональный бюджеты.
Будущий онкоцентр станет частью медицинского кластера «Город здоровья» на базе больницы имени Семашко. На участке площадью почти 70 тысяч квадратных метров возведут 11-этажный корпус с хирургическим стационаром на 380 коек, 24 операционными и поликлиникой. Подготовку проекта планируют завершить к концу 2027 года, само строительство продлится с 2028-го по 2031 год.