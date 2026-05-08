Число пассажиров местных поездов РФ-Беларусь превысило 5,5 тыс

МИНСК, 8 мая — Sputnik. Более 5,5 тыс. пассажиров воспользовались местными трансграничными поездами Смоленск — Орша и Смоленск — Витебск, сообщила пресс-служба РЖД.

Источник: Sputnik.by

Перевозками на этих направлениях занимается Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК), которая входит в холдинг РЖД. За месяц хождения новых поездов между Смоленском и Витебском путешествовали свыше 2,8 тыс. пассажиров, а между Смоленском и Оршей — 2,7 тыс.

«Новые маршруты обеспечивают прямое железнодорожное сообщение между городами без пересадок, что позволяет сэкономить более полутора часов в пути», — отметили в РЖД.

ЦППК выделила для этих маршрутов новые составы. На оршанском направлении это три пары электропоездов серии ЭПЗД (производится на Демиховском машиностроительном заводе) из четырех вагонов с 366 посадочными местами (760 — вместе со стоячими местами).

На маршруте в Витебск курсируют три пары дизельных поездов серии РА-3 по два вагона в каждом (производства АО «Метровагонмаш»). В каждом составе 138 сидячих мест, а общая вместимость — 362.

«В отдельные даты и в периоды повышенного спроса назначаются дополнительные рейсы между Россией и Беларусью. Так, например, уже с 30 апреля ходят дополнительные поезда», — говорится в сообщении РЖД.

Торжественный запуск поездов Смоленск — Витебск и Смоленск — Орша состоялся 2 апреля. В прошлом беспересадочные поезда, но более старых моделей, тоже ходили на этих маршрутах, но в 2013 году были отменены. Оставался вариант с пересадками, а затем и такой возможности не стало.

В 2024 году пересадочная схема была возобновлена, а в апреле 2026-го вернулась беспересадочная. Поездки доступны только для граждан Беларуси и России. С собой нужно иметь паспорт.