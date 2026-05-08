В Твери открылась научно-популярная выставочная площадка «Волга-центр»

На макете в деталях воссозданы восемь старинных волжских городов — Тверь, Дубна, Кимры, Кашин, Калязин, Углич, Мышкин, Рыбинск. Посетители могут увидеть, как в них сменяются день и ночь, а по Волге движутся речные суда, услышать колокольный звон и городской шум, а также понаблюдать за жизнью около 5 тысяч игрушечных персонажей.