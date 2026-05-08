В Твери открылась научно-популярная выставочная площадка «Волга-центр»

Научно-популярная выставочная площадка «Волга-центр» открылась в Твери, сообщили в аппарате правительства региона. Увеличение количества и разнообразия точек притяжения для путешественников соответствует задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Главный экспонат центра — интерактивный макет участка Волги от Твери до Рыбинска в масштабе 1:150. Его длина составляет 60 метров, а площадь — 170 квадратных метров. В макете установлена уникальная гидросистема, имитирующая течение Волги, это первый случай применения подобной технологии в России. Такого эффекта удалось достичь с помощью циркуляции 6 тысяч литров специальной жидкости.
На макете в деталях воссозданы восемь старинных волжских городов — Тверь, Дубна, Кимры, Кашин, Калязин, Углич, Мышкин, Рыбинск. Посетители могут увидеть, как в них сменяются день и ночь, а по Волге движутся речные суда, услышать колокольный звон и городской шум, а также понаблюдать за жизнью около 5 тысяч игрушечных персонажей.
Возможность увидеть макет появится у всех школьников Верхневолжья, так как врио губернатора Тверской области Виталий Королев поручил включить посещение «Волга-центра» в региональный познавательный проект «Нас пригласили во Дворец и РМИ». Кроме того, посещение площадки станет льготным для многодетных семей и семей участников СВО.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.