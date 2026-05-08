Детский сад в Лукоянове начал работать после обрушения крыши в феврале

В здании капитально отремонтировали кровлю.

Источник: Живем в Нижнем

В Лукоянове начал работать детский сад № 3 «Ромашка», в котором в феврале этого года обрушилась крыша. Об этом рассказал глава МСУ Игорь Синцов.

Напомним, инцидент произошел вечером 7 февраля — из-за обильных снегопадов в здании детсада частично обвалилась кровля. К счастью, никто не пострадал, однако учреждение пришлось закрыть на время восстановительных работ. Воспитанников распределяли в ближайшие детские сады. Тогда ситуацией с обрушением крыши интересовался глава СКР Александр Бастрыкин.

Учреждение открыли после ремонта 7 мая. В здании восстановили кровлю, а также привели в порядок входную группу. Известно, что из резервного фонда правительства Нижегородской области выделялись средства на ремонт детского сада.