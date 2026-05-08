Число районов Воронежской области с высокой пожароопасностью выросло до 30

Четвёртый класс пожарной опасности установился в тридцати муниципальных образованиях Воронежской области. Это следует из оперативного прогноза возникновения и развития чрезвычайных ситуаций регионального ГУ МЧС России на субботу, 9 мая.
Вероятность возникновения ландшафтных пожаров наиболее высока в Борисоглебском городском округе, Нововоронеже, а также в Аннинском, Бобровском, Богучарском, Бутурлиновском, Верхнемамонском, Воробьёвском, Грибановском, Калачеевском, Каменском, Кантемировском, Каширском, Лискинском, Нижнедевицком, Новохопёрском, Ольховатском, Острогожском, Павловском, Панинском, Петропавловском, Поворинском, Подгоренском, Репьёвском, Россошанском, Семилукском, Таловском, Терновском, Хохольском и Эртильском районах.
В остальных муниципальных образованиях региона продолжает действовать средняя степень пожарной опасности.
Ранее «АиФ-Воронеж» сообщало, что в Лискинском районе с 7 мая установлен особый противопожарный режим. Он подразумевает ряд ограничений.