Поисковики из Владимира приняли участие в Вахте Памяти

Участие в межрегиональной Вахте Памяти приняли поисковики из Владимира, сообщили в министерстве молодежной политике региона. Экспедиции проводятся в соответствии с задачами национального проекта «Молодёжь и дети».
Межрегиональная Вахта Памяти состоялась с 23 апреля по 4 мая. Участие приняли в том числе и 19 поисковиков Владимирского объединения «Часовые Памяти». Они работали на местах боев под Вязьмой, где осенью 1941 года в ходе немецкой операции «Тайфун» несколько советских армий оказались в окружении.
Уточняется, что владимирские добровольцы работали совместно с поисковым отрядом «Память» имени Игоря Жарынцева из города Рославля Смоленской области. В результате они нашли останки 10 солдат и командиров, а также 4 медальона, 3 из которых отправлены на экспертизу.
