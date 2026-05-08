На Перми-2 покажут трансляцию Парада Победы

Трансляция Парада Победы на Красной площади будет показана на Перми-2, сообщает пресс-служба РЖД.
В честь 81-летия победы в Великой Отечественной войне на вокзале уже проходят торжественные мероприятия. Так, пассажиры и встречающие могли присутствовать на концертах в честь праздничного события — студенты-железнодорожники читали военные стихи, состоялся «Вальс Победы».
9 мая все локомотивы и электрички дадут продолжительный «Гудок Победы». Пассажиры по всей стране в поездах дальнего следования могут сделать заказ из специального «Фронтового меню», выбрать фильмы и книги военного времени.
Напомним, в Перми отменили массовые мероприятия в честь Дня Победы. Причиной стали атаки БПЛА. 7 мая беспилотники атаковали административное здание вблизи города, промышленное предприятие и высотку в Перми. 8 мая промышленные площадки вновь подверглись атаке БПЛА.