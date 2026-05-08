На Дону выпустили настольную игру «День Победы»

Юные гости презентации первыми опробовали новинку.

Презентация настольной игры «День Победы» прошла в преддверии 81-й годовщины Великой Победы на площадке Центра креативных индустрий в Ростове-на-Дону, сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области. Мероприятие организовано по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Проект реализован совместными усилиями региональных властей, крупного бизнеса и представителей креативных индустрий как инструмент сохранения исторической памяти. Игра разработана библиотеками Ростова-на-Дону и включает четыре категории вопросов: музыка, литература, история и кинематограф. По итогам презентации для юных гостей мероприятия была организована игротека, где они при участии взрослых первыми опробовали новинку. Участники игры получили памятные грамоты и подарки.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.