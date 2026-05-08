Глава Дона поздравил жителей области с наступающим Днём Победы

Глава Ростова поздравил жителей области с наступающим Днём Победы. Об этом сообщается на портале правительства региона. В Ростовском музыкальном театре прошло областное торжественное собрание. Губернатор Юрий Слюсарь поздравил жителей Дона с праздником. В зале собрались около тысячи человек: фронтовики, труженики тыла, представители молодёжных организаций из городов и районов области. Обращаясь к собравшимся, глава региона подчеркнул, что 9 Мая — главная дата, навсегда вшитая в генетический код нашего народа. «Ростовская область внесла огромный вклад в разгром нацизма. Наш край дважды был оккупирован, здесь шли ожесточённые бои. Мы чтим память освободителей Ростова-на-Дону, воинов, павших при прорыве вражеской обороны на Миусе, всех бойцов Красной армии, кто гнал фашистов с донской земли. Сотни тысяч наших земляков сражались на фронтах, работали у станков и в полях под вражескими бомбёжками, приближая Победу», — сказал Юрий Слюсарь.