Две нижегородские команды стали призерами военно-исторической игры «IQ-ПФО: Великая Победа»

Традиционная игра «Что? Где? Когда?» по тематике Великой Отечественной войны «IQ-ПФО: Великая Победа» состоялась в Приволжском федеральном округе в преддверии главного праздника весны, сообщают организаторы.
В дистанционном формате интеллектуальной игры приняли участие 1932 команды школьников, студентов, а также команды в категории «без ограничения возраста» из разных регионов России — всего более 11 тысяч участников.
Участникам были заданы 24 вопроса (2 тура по 12 вопросов) по темам, связанным с историей Великой Отечественной войны (ключевые события и главные сражения, основные даты и биографии полководцев, фильмы и песни о войне).
В школьном зачете победу одержала команда «Знатоки» (р. п. Выездное, г. Ардатов Нижегородской области), опередившая по дополнительному показанию ставшую второй команду «Тавла 17» (Саранск, Республика Мордовия). Третье место у команды «Ранчо» (г. Ульяновск).
В студенческом зачете лучший результат оказался у команды «И снова торшер!» (г. Пенза), второе место заняла команда «Молодая гвардия» (г. Кулебаки Нижегородской области), третье — команда Саранского Автомеханического техникума (Республика Мордовия).
В категории «без ограничения возраста» первое место заняла команда «СМК» (Саранск, Республика Мордовия), второе место досталось команде «Адвокаты Паскаля» из г. Самары, а третье — команде «Ижнефтемаш» (г. Ижевск).
Организаторами игры «IQ-ПФО: Великая Победа» выступают аппарат полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе, Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО и проект «Большая игра».
Ранее сообщалось, что песни о Великой Победе звучат в мае в нижегородских школах вместо привычных звонков.